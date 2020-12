Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Spezia-Lazio: c’è Immobile, Agoume nemmeno in panchina

Ecco le formazioni ufficiali di Spezia-Lazio, anticipo della decima giornata di Serie A 2020-2021. Agoume, giocatore in prestito dall’Inter, non figura nemmeno in panchina.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias.

A disp.: Krapikas, Rafael, Erlic, Marchizza, Sala, Mastinu, Bartolomei, Deiola, Ismajli, Vignali, Agudelo, Piccoli.

All.: Vincenzo Italiano.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Pereira, Immobile.

A disp.: Strakosha, Patric, Hoedt, Anderson, Parolo, Escalante, Akpa Akpro, Cataldi, Fares, Moro, Correa, Caicedo.

All.: Simone Inzaghi.

Arbitro: Daniele Chiffi (sez. di Padova)

Assistenti: Di Iorio – Muto

IV uomo: Di Martino

V.A.R.: Massa

A.V.A.R.: Ranghetti