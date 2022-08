Spezia, verso l’Inter: due ritorni in gruppo. In quattro lavorano a parte

Spezia in campo con vista sulla prossima giornata di campionato contro l'Inter. Ecco il report ufficiale diramato oggi dal club ligure: "Dopo la vittoria contro l'Empoli e la giornata di riposo concessa da mister Luca Gotti, le Aquile sono tornate ad allenarsi questa mattina sul terreno del 'Comunale' di Follo, in vista della sfida in programma sabato sera in casa dell'Inter.