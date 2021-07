Spezia, Sala: “Thiago Motta? Ha grande idee, grande sviluppo di gioco, vuole…”

Le parole del terzino bianconero: "Siamo partiti molto bene, con grande entusiasmo. Poi questo problema con il Covid-19 ci ha frenati"

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali dello Spezia, Jacopo Sala, terzino bianconero, ha parlato così dell'inizio del lavoro col nuovo allenatore Thiago Motta: "Siamo partiti molto bene, con grande entusiasmo. Poi questo problema con il Covid-19 ci ha frenati. Nei nostri allenamenti individuali però non molliamo, non vogliamo perdere nessun giorno d'allenamento per costruire la nostra preparazione atletica. Volevamo fare altro, vedere le idee del mister e costruirvi su il futuro. Ora seguiamo il protocollo, speriamo di uscirne il prima possibile. Thiago Motta? Abbiamo iniziato molto bene, con idee chiare che ci ha subito proposto. Le stavamo sviluppando, ma questa questione ci ha fermati. Ha grande idee, grande sviluppo di gioco, vuole sempre la palla".