Spezia, Salcedo: “Posso dare molto. Mi alleno forte per farmi trovare pronto”

Le considerazioni dell'attaccante arrivato in Liguria in prestito dall'Inter questa estate

Eddie Salcedo si è presentato questo pomeriggio in conferenza stampa. L'attaccante, arrivato in prestito dall'Inter, ha mandato questo messaggio ai tifosi dello Spezia: "Posso dare molto a questa squadra, ho già fatto un po’ di partite. Mi alleno forte per farmi trovare pronto. La cosa più importante è essere uniti, avere un gruppo solido con un unico obiettivo. Dobbiamo andare a mille tutti i giorni, aiutarci l’uno con l’altro e crederci sempre. Noi siamo molto forti, non abbiamo ancora dato il 100% e dobbiamo solo crederci e stare tranquilli. Ci salveremo tranquillamente. Mi sento pronto, molto bene, mi alleno forte per approfittare delle occasioni che avrò. Mi alleno forte per stare al meglio per la squadra. Siamo un gruppo di bravi ragazzi, scherzosi, tutti a disposizione. Il mister ha esperienza anche se è giovane, dobbiamo seguirlo e da lui abbiamo solo che imparare”.