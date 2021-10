Spezia-Salernitana 2-1, risultato finale: Thiago Motta si impone in rimonta

Tre punti importantissimi per i bianconeri in chiave salvezza: positiva la prestazione di Salcedo

Lo Spezia di Thiago Motta si è imposto per 2-1 in casa sulla Salernitana. Tre punti importantissimi per i liguri, in uno scontro diretto molto combattuto. Di Simy il gol che ha aperto le danze al 39', approfittando di una bella sponda volante dell'ex Inter Obi. Nella ripresa la rimonta bianconera con Strelec prima e Kovalenko poi. A nulla è servito l'assalto finale dei granata, terminato addirittura al 96'. Positiva la prestazione del giovane Salcedo, di proprietà dell'Inter, sceso in campo dal 1' e vicino anche al gol in più circostanze.