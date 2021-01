Il gol di Candreva non basta alla Sampdoria: vince lo Spezia 2-1, altra buona prova per Agoume

Lo Spezia batte 2-1 la Sampdoria nel posticipo della 17° giornata di Serie A e sale a 17 punti in classifica, portandosi a +5 sulla zona retrocessione. Nel derby ligure, gli aquilotti sbloccano il punteggio grazie al gol di Terzi al 20′ ma Candreva pareggia 4′ più tardi con una bella girata al volo sul cross di Jankto. Al quarto d’ora della ripresa, invece, un fallo di Thorsby su Pobega porta l’arbitro ad assegnare un calcio di rigore, trasformato da Nzola per il definitivo 2-1. 90′ e altra buona prestazione per Agoume, alla terza da titolare in mezzo al campo. Spezia, dunque, a 17 punti e in zona tutto sommato tranquilla, mentre la Samp, dopo la vittoria con l’Inter, colleziona la nona sconfitta in 17 partite e resta a quota 20.