Verso Spezia-Inter: Sanchez e Perisic vedono una maglia da titolare. Le ultime

L'attaccante cileno e l'esterno croato potrebbero partire dal primo minuto mercoledì sera contro la formazione ligure

L'Inter di Antonio Conte, dopo il pareggio ottenuto sul campo del Napoli, si prepara per il turno infrasettimanale che vedrà i nerazzurri di scena contro lo Spezia. Possibile qualche novità di formazione, come scrive Tuttosport: "Restano ancora a parte rispetto al gruppo Kolarov e Vidal - con il cileno ancora alle prese con l'edema al ginocchio destro operato a marzo, che lo tiene fuori da un paio di settimane. Per la gara di mercoledì possibile qualche cambio in formazione, ma nessuno stravolgimento. Sanchez potrebbe dare riposo a Lautaro, mentre sulla fascia sinistra è probabile che torni dal primo minuto Perisic al posto di Darmian, che tra l'altro dopo il giallo rimediato contro il Napoli è entrato in diffida (oltre a lui, sono diffidati Lukaku e Young)".