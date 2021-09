Ufficiale, riapre lo stadio dello Spezia. Serie A: “Picco impianto ufficiale”

Non più il Manuzzi ma il Picco: si giocheranno nell'impianto le partite casalinghe della società ligure

Lo stadio Picco riapre al pubblico. Lo Spezia ha il suo stadio e le trasferte contro la formazione ligure non si giocheranno più al Manuzzi di Cesena. Il via libera è arrivato dopo il sopralluogo allo stadio della Commissione provinciale di vigilanza sui luoghi di spettacolo. Mancava solo il via della Lega Calcio. Ed è arrivato con un comunicato ufficiale.