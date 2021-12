Spezia, Visci: “Spalletti? Con lui all’Inter, un grandissimo. Perfetto per Napoli”

Le parole del dirigente del club bianconero ex Inter a proposito della lotta in vetta tra le due squadre

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Pierfrancesco Visci, direttore organizzativo Spezia: “Napoli da Scudetto? Credo che al di là di una piccola battuta d’arresto è ancora lì a giocarsi le sue carte. La vittoria di Milano non è casuale. Io ho avuto il piacere e l’onore di condividere qualche anno all’Inter con Spalletti: allenatore di grandissima caratura e perfetto per questa piazza. Ci sono gli elementi per scalzare l’Inter. Non l’ho sentito perché non ho abitudine di sentire amici di altre squadre prima delle partite, non lo trovo corretto. Lui era già molto maturo alla Roma e all’Inter, credo che per le sue caratteristiche si adatti come un pezzo di un puzzle mancante alla piazza di Napoli, sia per il modo di essere che per il modo di fare. Ha trovato il suo habitat naturale. Non poteva esserci allenatore migliore".