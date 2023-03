Spezia, il report dell’allenamento: torna in gruppo Zoet, Bastoni e altri due a parte

Dopo il pareggio con il Verona, lo Spezia è tornato ad allenarsi in vista della sfida con l'Inter di venerdì sera al Picco

"All’indomani del pareggio casalingo contro il Verona, i ragazzi di mister Semplici sono tornati subito al lavoro sui terreni del “Comunale” di Follo per cominciare a preparare la sfida casalinga contro l'Inter, in programma venerdì sera.

Lavoro in palestra per i giocatori impegnati ieri, mentre il resto del gruppo ha svolto un'allenamento congiunto con la Primavera di mister Vecchio. Partitella di 45 minuti per i ragazzi di mister Semplici, terminata con il risultato di 4-1 grazie alla doppietta di Maldini e alle reti di Cipot e Shomurodov, intervallate dal gol del Primavera Lari.