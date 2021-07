Rivali – Roma, Spinazzola: “Sarà un campionato agguerrito. Mourinho? Sincero e tosto”

Leonardo Spinazzola, laterale della Roma, ha parlato del prossimo campionato e del nuovo allenatore giallorosso, Josè Mourinho

"L'obiettivo per me adesso è recuperare e fare una grande stagione con la Roma, ai Mondiali penseremo dopo. Tempi di recupero? Mi avevano detto di tenere il piede fermo, ma dopo due giorni già lo muovevo, non ce la facevo a stare fermo. Come ho già avuto modo di dire, punto a rientrare a novembre, ma questo è solo l'obiettivo che mi sono dato dentro di me, poi vedremo. L'importante sarà tornare al meglio della forma. Mourinho? L'ho conosciuto ed è una persona vera, questa è la cosa più importante. È sincero, tosto, dice sempre quello che pensa e questo è un pregio per un allenatore e una persona in generale".