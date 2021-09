Spinazzola: “Mancato approdo all’Inter? Non tutti i mali vengono per nuocere”

Il terzino della Roma ha parlato del suo Europeo, dell'infortunio che lo ha messo ko e del suo mancato arrivo in nerazzurro dopo le visite mediche

Di quella parentesi non ha voluto parlare. Quando gli chiedono del mancato approdo all'Inter, sfumato quando sembrava tutto fatto, Leonardo Spinazzola chiede: «Non c'è un'altra domanda?». Ha resettato quanto accaduto e guarda avanti dopo quanto è successo all'Europeo. Il giocatore della Roma, campione come i suoi compagni, si è rotto il tendine d'Achille dopo essere stato uno dei trascinatori della squadra di Mancini. Fino alla gara col Belgio. Poi è uscito tra le lacrime, per il dolore, per l'esperienza finita. Uno schiaffo in faccia. Ma lui non lo ha definito così. resta positivo: «Non mi piace piangermi addosso e cerco di trovare in tutto un risvolto positivo, un giorno a mia moglie ho detto “se mi lamento per il calcio dammi uno schiaffo"».