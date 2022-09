Inter, riecco Spinazzola: dall’affare sfumato all’ultimo alla voglia di rivincita

Oggi Spinazzola è alle prese con l'ennesimo tentativo di rinascita, dopo aver praticamente saltato tutta la stagione 2021/22: Mourinho lo ha fin qui schierato in tutte le prime 9 gare ufficiali tra campionato ed Europa League (di cui 7 da titolare), e il giocatore spera di potersi mettere alle spalle i tantissimi guai fisici che lo hanno frenato negli ultimi anni. Contro l'Inter, tra l'altro alle prese con la difficile sostituzione di Perisic sulla fascia sinistra, avrà un motivo in più per mettersi in mostra.