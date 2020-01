Inter, brusco stop nell’affare Politano-Spinazzola. L’esterno della Roma ha lasciato l’hotel

L’affare Politano-Spinazzola tra Inter e Roma pare definitivamente saltato. Se nella serata di ieri pareva esserci stato un riavvicinamento tra le parti, oggi è arrivato un altro stop che potrebbe compromettere definitivamente la trattativa.

Come si legge su Gianlucadimazio.com “Non trova pace (e soluzione), lo scambio tra Leonardo Spinazzola e Matteo Politano a cui da giorni stanno lavorando Roma e Inter. Nonostante i giallorossi abbiano provato a venire incontro alle richieste dei nerazzurri (obbligo di riscatto legato al raggiungimento di 15 presenze), cercando anche un compromesso sul minutaggio, la trattativa è di nuovo completamente bloccata.

Un brusco dietrofront, dunque, dopo che giovedì sera l’accordo sembrava vicino. Gli animi sono tesi e i due giocatori faranno presto ritorno a Roma e a Milano se la situazione non cambierà ancora una volta. Ma i margini per far ripartire l’operazione a questo punto sono davvero ridotti. Se salterà definitivamente, non mancheranno sicuramente polemiche e accuse reciproche tra i due club”.