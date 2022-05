Spinazzola e il mancato trasferimento all’Inter: “La cosa migliore per me. Da quel giorno…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore della Roma torna sul suo mancato passaggio all'Inter

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Leonardo Spinazzola torna sul mancato arrivo all'Inter. Il giocatore della Roma afferma che il mancato trasferimento in nerazzurro sia stata la cosa migliore. "Certamente sì. Ma io questo l’ho sempre detto: da quel giorno sono migliorato mentalmente, come persona e come gestione delle emozioni".