Spinazzola: “Chiesto io a Mancini di restare a Roma. Mourinho? Se ci dicesse di fare…”

"Quella di non andare a Coverciano è stata una mia richiesta al ct Mancini, il mister ha capito e mi ha concesso questi dieci giorni per rimettermi in forma e fare lavori specifici per il polpaccio". Lo ha detto Leonardo Spinazzola ai canali del club giallorosso parlando della scelta di restare a Trigoria invece di rispondere alla convocazione dell'Italia.