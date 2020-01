Libero – Marotta non convinto di Spinazzola: l’Inter non molla Mertens e spera di…

Un affare che sembrava fatto, poi il rallentamento e il lieto fine. Lo scambio Spinazzola-Politano si farà, ma è stata necessaria una nuova fase della trattativa per sbloccare la situazione. Come riferisce Libero, l’esterno ex Juve aveva superato le visite ma non aveva convinto Marotta, che ha spinto per cambiare le condizioni dell’accordo con un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di un numero di presenze.

Tutto fatto per Young (accordo per due milioni più bonus con lo United) e Giroud, che arriverà dopo l’addio di Politano. L’agente del francese è arrivato ieri a Milano per chiudere la trattativa.

L’Inter ha raggiunto l’intesa anche con il Tottenham per Eriksen sulla base di una cifra vicina a 18 milioni, bonus compresi, di cui 15 di parte fissa. Possibile l’inserimento nella trattativa di Vecino, che viene valutato 20 milioni: sull’uruguaiano c’è il timido interessamento di Everton e Fiorentina.

Intano il club nerazzurro spera di avere l’accordo per l’estate con Mertens: il belga è in scadenza il prossimo 30 giugno e spinge per l’addio al Napoli ma le offerte di Arsenal e Borussia Dortmund non hanno convinto De Laurentiis.