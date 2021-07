Spinazzola, la Roma cerca il sostituto: sogno Gosens, può arrivare un ex Inter

L'infortunio di Leonardo Spinazzola priva la Nazionale di uno dei migliori giocatori in questo Europeo ma anche la Roma di un titolarissimo

L'infortunio di Leonardo Spinazzola priva la Nazionale di uno dei migliori giocatori in questo Europeo ma anche la Roma di un titolarissimo. Secondo quanto riportato da il Messaggero, è già partita la caccia al sostituto: "la possibilità più semplice è quella di prendere Biraghi in prestito. Appare tuttavia difficile che Mourinho possa accontentarsi. Offerti sia Emerson che Alonso", evidenzia il quotidiano che però rimarca come l'ex Roma e Palermo abbia già dato l'ok a Spalletti. Il sogno dei giallorossi, però, si chiama Gosens anche se la Juve sarebbe in netto vantaggio.