Spolli:”Lautaro si è imposto da titolare, ha temperamento diverso. Gomez? Lo vedo bene…”

L’ex difensore Nicolas Spolli ha parlato del suo connazionale e attaccante dell’Inter Lautaro Martinez ai microfoni di TuttoMercatoWeb: “È arrivato, i primi mesi ha fatto fatica, non capiva la lingua. Però quando gli hanno dato la maglia da titolare si è imposto. Il giocatore sudamericano ha un temperamento diverso”.

Dove vede il Papu Gomez?

“Spero vada in una grande squadra. Ha tutto. In una squadra come il Milan, uno come il Papu, farebbe comodo. Può fare diversi ruoli, non è neanche importante il modulo della squadra. Lo vedo bene al Milan, oppure al Sassuolo dove uno come lui farebbe grandi cose cambiando il ritmo”.