“L’Inter tratta con Cavani per sostituire Lautaro”. Il quotidiano spagnolo Sport parla in prima pagina dell’attacco del club nerazzurro e il possibile arrivo dell’uruguaiano, in scadenza con il Paris Saint-Germain, al posto del ‘Toro’, destinato al Barcellona. “L’argentino è molto vicino” si legge, in riferimento alla società catalana.