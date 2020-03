Altro caso di coronavirus nel calcio. L’Atalanta: “Sportiello positivo e asintomatico”

C’è un altro caso di coronavirus nel calcio italiano. Si tratta di Sportiello. E’ il portiere dell’Atalanta che ha giocato titolare in Spagna contro il Valencia, il 10 marzo scorso nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Il club bergamasco aveva già messo i suoi calciatori in quarantena preventiva. Ecco cosa si legge nel comunicato ufficiale: “Le autorità sanitarie locali hanno comunicato in data odierna al club la positività al Covid-19 del calciatore Marco Sportiello. Il giocatore è attualmente asintomatico. La quarantena preventiva, a cui erano stati sottoposti Marco e tutti i tesserati della prima squadra, terminerà in data 27-03-2020”.

(Fonte: atalanta.it)