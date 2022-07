Ex Inter, lo Sporting fa causa a Joao Mario: chiesto un risarcimento choc

E' stata depositata al Tribunale del Lavoro nella giornata di ieri una richiesta di risarcimento da 30 milioni di euro dallo Sporting nei confronti dell'ex centrocampista dell'Inter Joao Mario. E' quanto si legge su A Bola, che spiega come il club portoghese, nel 2016, nel passaggio in nerazzurro del calciatore, avrebbe inserito una clausola secondo la quale avrebbe incassato altri 30 milioni di euro nel caso in cui Joao Mario fosse stato tesserato da un altro club della Liga NOS. Il 29enne oggi veste infatti la maglia del Benfica e lo Sporting ha chiesto proprio quei 30 milioni di euro come risarcimento danni.