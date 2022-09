Sporting-Inter, Di Biagio racconta Cristiano Ronaldo: “Con Materazzi e Vieri dicevamo…”

Dagli studi di Dazn, Gigi Di Biagio racconta la prima volta che ha incontrato Cristiano Ronaldo in campo. Il ricordo dell'ex centrocampista nerazzurro va a uno Sporting Lisbona-Inter di Champions League. "Abbiamo eliminato lo Sporting per colpa mia che ho fatto anche gol. È stato eliminato e ho la sua maglia. È entrato, tutto lo stadio in piedi, aveva 17 anni e scritta dietro Ronaldo. Poi in campo con Vieri, Materazzi dicevamo: "Oh, ma chi è questo?". Non riuscivamo a capire, però a me ha fatto una veronica incredibile, si vedeva che era un grande".