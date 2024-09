Proseguono le trattative tra l'Inter e l'esterno olandese che ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno

L'Inter lavora per il futuro. Il primo nome sull'agenda è quello di Denzel Dumfries , che da tempo tratta con il club nerazzurro per il rinnovo del contratto.

"Va sottolineato come procedano anche i contatti tra la dirigenza nerazzurra e l’entourage di Denzel Dumfries sul fronte rinnovo di contratto. I tempi sono maturi, anche perchè l’Inter ha espressamente richiesto all’olandese di ricevere una risposta in un senso o nell’altro al rientro dagli impegni con la propria Nazionale. Giorni di attesa, dunque, che Inzaghi trascorrerà indottrinando ad Appiano quello che resta della rosa senza gli undici calciatori partiti per queste due settimane", rivela Sportitalia.