Nel suo editoriale per Sportitalia, Gianluigi Longari, giornalista, ha confermato l'indiscrezione riguardante alcune sirene inglesi in merito a Simone Inzaghi: "E’ assolutamente vero che la versione dell’Inter che ha battuto l’Arsenal sia quanto di più lontano possibile rispetto al calcio totale che ha fatto di Simone Inzaghi “Il Demone” divenuto idolo dei tifosi nerazzurri. Ma ha vinto, ha raggiunto quota dieci punti ed ha inserito la squadra nerazzurra nella sfera magica dell’élite del calcio continentale. Ed allora poco importa della forma, anche perché nessun osservatore in buonafede potrebbe mettere in dubbio la possibilità dei nerazzurri di raggiungere quel livello di spettacolarità che ha avuto il suo apice nella passata stagione.