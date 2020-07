A Barcellona imperversa il caso Griezmann. Il giocatore francese si prende la prima pagina Sport. Il quotidiano spagnolo sostiene che l’entourage dell’attaccante avrebbe chiesto un confronto con la società per capire i motivi per i quali non sta giocando e quali sono i piani futuri. Sua sorella è il suo agente. E si chiede un faccia a faccia con l’allenatore, Setien.