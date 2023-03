EDICOLA CDS / La spunta Mou: sarà in panchina in Roma-Juve. Nico-Jovic, ciao Milan

Prima pagina del Corriere dello Sport dedicata alla squalifica sospesa per José Mourinho che quindi sarà in panchina in Roma-Juventus. "La spunta Mou. Squalifica sospesa: stasera sarà in panchina in Roma-Juve". Spazio anche per la sconfitta del Milan contro la Fiorentina: "Nico-Jovic, ciao Milan".