La squalifica, l’impegno nel sociale, Eto’o e l’Inter nel destino: ecco Onana

Il portiere camerunense sarà il primo acquisto dei nerazzurri per la prossima stagione: conosciamolo meglio

Per il portiere, l'Inter era nel destino. Colpa o merito di Samuel Eto'o, l'uomo che suggerì il suo acquisto al Barcellona quando aveva 14 anni: Samuel lo vide giocare nella sua Accademia e al ritorno in Catalogna convinse il club a fare l'investimento. In Spagna André è diventato uomo, ma per emergere come calciatore è stato "costretto" a cercare gloria in Olanda, maglia Ajax, con cui si è messo in mostra anche in Champions, nella stagione della scalata fino alle semifinali, eliminando la Juve di CR7. André adora Amsterdam, città in cui ama perdersi tra i canali in compagnia del figlio di appena due anni. Ma all'Ajax qualcosa si è rotto nel giorno dello stop per doping: era il 5 febbraio 2021, un anno di squalifica(poi ridotta a 9 mesi) dopo un controllo positivo per colpa di un medicinale prescritto alla moglie. La buona fede gli è stata riconosciuta, ma non è bastato perché «un atleta ha sempre il dovere di assicurarsi che nel suo corpo non entrino sostanze proibite...» dice la sentenza. Onana rientrando si è tolto il suo sassolino: «Ciò che non mi uccide, mi rende più forte», vuole gustarsi la rivincita fino in fondo. Ora col Camerun in Coppa d'Africa, dalla prossima estate a Milano: l'Inter è la meta giusta per riscrivere una nuova storia".