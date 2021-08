Shakhtar, Srna: “Inter? De Zerbi la conosce, contro i più forti diamo il meglio”

Dario Srna, ex capitano e oggi direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk, ha commentato i sorteggi di Champions League

Intervistato da ua-football.com, Dario Srna, ex capitano e oggi direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk, ha commentato i sorteggi di Champions League, che vedono gli ucraini sorteggiati nel Gruppo D con Inter, Real Madrid e Sheriff Tiraspol:

"Ci sono Inter e Real Madrid, che sono le stesse della scorsa stagione, e si è aggiunto lo Sheriff. Ancora una volta non è un girone facile, ma la nostra storia ci insegna che diamo del nostro meglio quando giochiamo contro le migliori. Roberto De Zerbi conosce bene l'Inter, conosciamo bene il Real Madrid. Lo Sheriff, pur esordiente nel torneo, è una squadra scomoda. Sarà difficile ma, come l'anno scorso, lotteremo per ottenere la qualificazione".