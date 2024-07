Il difensore classe 2005 ha lasciato l'Inter in prestito per una stagione: "Un’occasione per misurarmi con il calcio dei grandi"

Difensore centrale mancino, è dotato di grande tecnica individuale abbinata a un'ottima prestanza fisica. Intervenuto ai microfoni del club ha cosi commentato il passaggio all'Alcione: "Sono molto contento che la mia avventura tra i professionisti possa iniziare in una società come l'Alcione. Non appena ho saputo dell'interesse da parte della società non ho ci ho pensato due volte. È una società molto ambiziosa, con una squadra giovane e che, di conseguenza, permette ai giovani di potersi esprimere. Rappresenta per me anche un'ottima occasione per misurarmi con il calcio dei grandi. Per questo credo che venire qui sia senza dubbio la scelta giusta e darò il massimo per ripagare la fiducia che mi è stata data".