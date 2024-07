Il club milanese, neo promosso in Serie C, è pronto ad accogliere diversi ragazzi del settore giovanile nerazzurro

Tra le tante novità della prossima stagione di Serie C non si può non citare la presenza dell'Alcione: gli Orange, dopo anni trascorsi nelle categorie dilettantistiche, per la prima volta nella loro storia calcheranno i campi del calcio professionistico, diventando a tutti gli effetti la terza squadra di Milano tra i "pro" dopo Inter e Milan. Un traguardo incredibile, frutto di programmazione e investimenti oculati. E tutto lascia pensare che l'Alcione nonn sarà una semplice meteora: l'intenzione della società è quella di consolidare il proprio status, il tutto in un clima di serenità e serietà.

Considerata la sua posizione strategica, il primo sbocco sul mercato porta a Inter e Milan: lo stesso direttore sportivo dell'Alcione, Matteo Mavilla, non ha nascosto la disponibilità dell'Alcione di far crescere quei ragazzi in uscita dai settori giovanili e non ancora pronti per il salto immediato in Prima Squadra. Ma mentre i rossoneri hanno dato vita al progetto Milan Futuro, la direzione unica degli Orange ha portato inevitabilmente a bussare alle porte di viale della Liberazione, dove hanno trovato collaborazione e interesse verso questa partnership.