Stadio, chieste nuove modifiche al progetto di Inter e Milan: ecco le richieste

Non si sblocca la questione riguardante la realizzazione del nuovo stadio che prenderà il posto di San Siro. Nella giornata di ieri sono arrivate nuovo richieste di modifiche al progetto di Inter e Milan, come scrive il Corriere dello Sport: "Mentre l'Inter giocava a Reggio Calabria, il Consiglio Comunale, a Milano, ha approvato con 27 voti l'ordine del giorno presentato dalla maggioranza di centrosinistra che pone ulteriori condizioni a Inter e Milan per la realizzazione del nuovo stadio. Tra le richieste, l'invito a rendere "popolare" l'accesso all'impianto, considerando di arrivare a una capienza di settantamila spettatori; aumentare la superficie dei verde fino ad arrivare ad almeno il 50 per cento dell'area prevista per il progetto; destinare almeno 40 milioni, reperiti attraverso una definizione di oneri di urbanizzazione, all'attuazione di progetti ricadenti sui quartieri limitrofi e non sull'area oggetto della trasformazione.