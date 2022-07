Comitato Referendum per San Siro contro Sala: “Vuole evitare il confronto”

"Invitiamo i Garanti a esprimersi in assoluta autonomia, non prendendo in considerazione le pretestuose tesi degli uffici che ricalcano, nella sostanza, le opinioni dei Fondi Immobiliari Privati che propongono la speculazione edilizia sull'area di San Siro - scrive il comitato in una nota -. Comprendiamo infatti perché il Comune di Milano per ben un mese abbia rifiutato di garantirci l'accesso agli atti che riguardano le nostre richieste di referendum: i pareri, di rigetto, prodotti dagli uffici sono cuciti su valutazioni, private, dei fondi immobiliari proprietari di Inter e Milan. Per rigettare i referendum prendono infatti in esame un loro progetto, privato e mai reso noto, di ristrutturazione dello stadio Meazza, che differerisce dai progetti elaborati da cittadini ed architetti e da quelli che potrebbero risultare svolgendo, come chiediamo, un concorso di architettura".