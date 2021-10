Stadio, in settimana incontro tra Inter, Milan e Sala: verrà ribadito che…

Nei prossimi giorni i due club milanesi si ritroveranno ancora una volta con il sindaco per la questione San Siro

Possibili novità in arrivo per quanto riguarda la questione San Siro: nei prossimi giorni Inter e Milan incontreranno nuovamente il sindaco di Milano, Beppe Sala, per provare a fare chiarezza sul tema stadio. Così scrive Tuttosport: "Settimana importante per il nuovo stadio di Inter e Milan. Previsto nei prossimi giorni l’incontro tra i club e il sindaco Sala. Nerazzurri e rossoneri ne approfitteranno per ribadire che ci sono le garanzie finanziarie, dopo i dubbi espressi dall’assessore all’ambiente Elena Grandi".