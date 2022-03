Stadio Inter-Milan, sindaco Sesto: “Siamo pronti, garantiamo un’area idonea e tempi rapidi”

Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto S. Giovanni, ha commentato le voci su un possibile trasloco dello stadio di Inter e Milan nel comune

"Già dal 2018 c'è stato un sopralluogo dell'interessamento dei club durante un momento un po' di stallo su San Siro, che vedo, nonostante siano passati quattro anni, è rimasto. Evidentemente ci sono grosse criticità. Parallelamente, così come era accaduto nel 2018, noi abbiamo tutte le aree dismesse più grosse d'Europa, che sono le aree ex Falck con 1.250.000 metri quadrati solo di aree Falck, alle quali poi si aggiungono 350.000 metri quadrati di aree ex Marelli e altri 400.000 metri quadrati di aree ex decapaggio Vulcano (...). Da Milano a Sesto uno ci arriva senza dover pagare l'extraurbano e quasi senza accorgersene di essere uscito da Milano. Abbiamo la stazione della ferrovia, proprio all'interno delle aree Falck, comodo anche per chi si muove con i treni. Abbiamo diversi svincoli autostradali (...). Il Comune, come nel 2018, anche oggi dà la sua disponibilità ad ospitare un impianto come quello proprio come volano, perché lo vediamo come un volano per tutto il territorio che possa valorizzare delle aree molto più grandi".