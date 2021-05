TS – Questione stadio: non è scontato che Oaktree approvi la coabitazione col Milan

Il giornale torinese torna a parlare del fondo americano che ha prestato a Suning 275 mln

Anche sulla questione stadio come scrive TuttoSport: "Non è scontato che il fondo californiano, entrato nell’Inter con il maxi-finanziamento da 275 milioni comprensivo dell’acquisto del 31% da Lion Rock, approvi la decisione di costruire uno stadio in coabitazione con il Milan. Una scelta assolutamente in controtendenza con quello che succede da anni in Europa, dove i grandi club hanno tutti un impianto autonomo gestito in totale indipendenza".