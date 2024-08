"Tutto vero e già noto da tempo, ma questa rischia di essere soltanto una parte - per quanto importante - di una verità molto più ampia. Inter e Milan stanno infatti proseguendo con i rispettivi progetti nei comuni di Rozzano e San Donato Milanese. Quello nerazzurro è in una fase ancora embrionale, ma procede verso lo studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo impianto di proprietà da 70 mila posti: a maggio la società Infrafin srl ha infatti concesso all'Inter un nuovo diritto di esclusiva sull'area fino al 31 gennaio 2025. [...] L'Inter, insomma, si sente padrona del proprio destino. E San Siro è soltanto una delle possibilità, non certamente l'unica".