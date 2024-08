Un aggiornamento importante è arrivato in mattinata sul fronte stadio. Inter e Milan stanno considerando la possibilità di acquistare lo stadio Meazza, come emerso dal comunicato diffuso dal Comune di Milano. Quello che può sembrare l’ennesimo bollettino interlocutorio della vicenda, nasconde però una notizia non di poco conto: i due club hanno superato una fase di raffreddamento dei dialoghi e sono tornati a ragionare sull’eventualità di convivere anche in futuro all’interno dello stesso impianto, ma di proprietà. Inter e Milan, secondo quanto è stato riferito a Fcinter1908, sono tornate a lavorare congiuntamente sul tema stadio.