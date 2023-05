Stadio Milano, Comitato Referendum: “Daremo battaglia”

I portavoce del Comitato Referendum per San Siro daranno battaglia affinché la popolazione possa esprimersi. Ormai non è nemmeno più San Siro il tema, perché ciò che lascia davvero basiti è la risposta del Sindaco a legittime contestazioni: "I garanti fanno il loro mestiere e sono super partes", ha replicato il sindaco, "quindi mi sembra una cosa di cortesia verso società che intendono fare un investimento. Non si capisce come Sala possa favorire un incontro tra i Garanti e i rappresentanti delle due squadre".

Lo scrivono in una nota i portavoce Comitato Referendum per San Siro. "Lo ha scritto e stigmatizzato a chiare lettere il giudice Di Plotti: "È stato consentito l'ingresso nel procedimento di memorie rese da soggetti (le società calcistiche) terzi rispetto al procedimento". Il Sindaco deve essere il primo Garante di un processo democratico e non il facilitatore degli interessi privati, osteggiando la partecipazione dei cittadini. La cortesia del Sindaco non può essere a corrente alternata e rivolta solo ed esclusivamente a chi vuole occupare duecentomila mq di spazio pubblico per sviluppare il proprio investimento. L'autonomia dei Garanti si rispetta restando neutrali e non mandando "i miei" come Manzoniani rappresentanti del proprio volere" aggiungono.