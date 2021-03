Nuovo stadio in stand-by. Milan ottimista dopo botta e risposta Sala-Inter

Il club rossonero è rimasto in silenzio dopo il duro comunicato ufficiale dell'Inter in risposta al sindaco di Milano, ma c'è ottimismo

"Nessuna presa di posizione ufficiale da parte del Milan, dopo il botta e risposta di ieri tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e l'Inter sul nuovo stadio. Dal Portello filtra la linea rossonera, improntata all'ottimismo perché il focus resta su quello che viene ritenuto un progetto fondamentale non soltanto per il club, ma anche per la città e per tutto il calcio italiano. Le puntualizzazioni di Sala, viene osservato, non sono una novità, l'iter va avanti e nelle prossime occasioni il club ribadirà al Comune i benefici enormi del progetto, continuerà a dare seguito alle indicazioni che verranno richieste. Anche perché si confida che lo stand-by annunciato da Sala non sarà infinito", spiega Gazzetta.it.