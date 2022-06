Sesto, la sinistra: “Stadio Milan? C’è il Breda, possono coabitare con la Pro Sesto”

Michele Foggetta, candidato sindaco del centrosinistra a Sesto San Giovanni, si è mostrato freddo sulla costruzione dello stadio del Milan

"In questo momento non è una priorità per Sesto San Giovanni. La coalizione che ho l’onore di rappresentare ha già detto che qui ci sono altre priorità, come il verde e una maggiore pulizia dell’aria. Oltretutto aldilà di una passeggiata fatta da Gerry Cardinale (nuovo proprietario del Milan, ndr), non c’è nulla. Le ex aree Falck, dove secondo il sindaco Roberto Di Stefano dovrebbe atterrare lo stadio sono già impegnate da quella che sarà la città della ricerca e della salute e da quel grande parco di cui ha bisogno Sesto, un risarcimento per tutti i cittadini dopo gli anni delle fabbriche. Cosa direi a Cardinale se vincessi le elezioni? Gli dirò che abbiamo un bellissimo stadio che è il Breda se il Milan vuole venire a coabitare con la Pro Sesto saremmo assolutamente felici di ospitarli".