GdS – Stadio Milano, c’è un segnale che Inter e Milan non smettono di sottolineare al Comune

La Gazzetta dello Sport di oggi torna anche sulla questione del nuovo stadio a Milano. Inter e Milan procedono con grande forza verso il loro obiettivo: “In un momento così difficile per la città, avere ancora investitori pronti a mettere la bellezza di 1,2 miliardi di euro per il nuovo distretto di San Siro è un segnale molto positivo che i club non smettono di sottolineare. Aver lavorato per mantenere in piedi un pezzo del Meazza ha permesso al progetto di acquisire un consenso generale importante: ora però si sta lavorando sui numeri. I club hanno già dato l’ok al pagamento di 100 milioni per la concessione del diritto di superficie sulla zona per i prossimi 99 anni e almeno altri 80 per la rifunzionalizzazione del Meazza: il Comune ha alzato il prezzo, Inter e Milan ci sono stati”.