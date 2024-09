In pratica, uno stadio senza futuro. A cui nessuno metterà mano: quanto meno, non per continuare a giocarci a calcio. Perché in mezzo ai tanti punti di domanda, c’è una certezza: fra le strade percorribili non c’è in alcun modo quella che porta alla ristrutturazione dell’attuale impianto. Milan e Inter lo hanno detto chiaramente a Sala nell’ultimo incontro, spiegando che il progetto di WeBuild non rispondeva alle loro esigenze. Questione di costi, essenzialmente. Allo stesso tempo le milanesi hanno fatto presente che non intendono presentare progetti alternativi. Dal loro punto di vista, quindi, il Meazza è uno stadio a cui dire addio. Bisogna solo capire quando, e il quando è uno dei fattori primari. Se l’ipotesi di costruire un nuovo impianto accanto a quello attuale, che Milan e Inter stanno prendendo in considerazione, diventasse la strada maestra, i tempi di certo si dilaterebbero parecchio tra nuovo progetto e trafila burocratica, senza considerare le proteste feroci di parte dei residenti, con relativi referendum. I due club sarebbero disposti ad attendere, per esempio, altri dieci anni?