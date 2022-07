TS – Nuovo stadio Inter e Milan, novembre mese decisivo: Zhang e Cardinale…

"Inter e Milan vogliono capire quale sarà l’atteggiamento di Sala. In particolare valuteranno se a quel punto il percorso sarà più lineare oppure subentreranno altre difficoltà burocratiche verso la costruzione della Cattedrale, il progetto dello studio americano Populous scelto prima di Natale. In caso di ulteriori ostacoli, il timore dei club è che possano entrare in gioco situazioni legate a un possibile futuro politico di Sala a livello nazionale con un ruolo da protagonista nello schieramento di centrosinistra alle prossime elezioni politiche. Quindi le valutazioni definitive tra le due società milanesi e il Comune saranno fatte a novembre. In caso di mancata intesa sull'area di San Siro, resterebbe il trasloco a Sesto San Giovanni. Ma bisogna capire con quale modalità andrebbe in scena. Secondo indiscrezioni delle ultime settimane, sarebbe solo il Milan a realizzare il nuovo stadio nell'enorme distesa ex Falck, con l'Inter destinata a rimanere al Meazza. Il club nerazzurro, però, assicura che prosegue l'idea di condividere il nuovo stadio, sancita a luglio del 2019. Nei giorni scorsi sono arrivate conferme in tal senso nelle telefonate intercorse tra i dirigenti di Inter e Milan. I vertici rossoneri hanno garantito ai manager di Viale della Liberazione che saranno i primi a sapere se il Milan deciderà di cambiare i piani attuali. E per ora questo non è ancora successo. In quest'ottica la visita di Gerry Cardinale a Sesto San Giovanni, nei giorni tra fine maggio e inizio giugno quando è stato firmato l'accordo per il passaggio del Milan da Elliott e RedBird, viene considerata semplicemente esplorativa visto che il neo-proprietario rossonero non aveva mai visto l'area ex Falck. Un altro passaggio importante sarà il primo incontro tra Cardinale e Steven Zhang , in programma nella prima metà di settembre dopo il closing rossonero. In quella fase il dibattito pubblico starà entrando nel vivo. Poi, al termine del mese di ottobre, Inter e Milan tireranno le somme senza voler tergiversare oltre".