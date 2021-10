Stadio, oggi nuovo vertice tra Inter, Milan e Comune: il tema dell’incontro

Nuovo capitolo dell’infinita saga legata al nuovo stadio che, nelle idee di Inter e Milan, dovrebbe prendere il posto di San Siro: nella giornata di oggi una delegazione rossonerazzurra incontrerà il sindaco di Milano, Beppe Sala. La...

Nuovo capitolo dell'infinita saga legata al nuovo stadio che, nelle idee di Inter e Milan, dovrebbe prendere il posto di San Siro: nella giornata di oggi una delegazione rossonerazzurra incontrerà il sindaco di Milano, Beppe Sala. La Gazzetta dello Sport rivela il tema del vertice: "Alessandro Antonello, amministratore delegato corporate dell'Inter, stamattina insieme al presidente del Milan Paolo Scaroni - e ai rispettivi uomini degli uffici tecnici del due club - incontreranno nuovamente il sindaco di Milano Beppe Sala. Sarà un incontro che dovrà stabilire una sorta di road map per il nuovo San Siro, almeno nelle idee delle due società. Per il sì definitivo serve l'ok della Giunta. In linea teorica non ci sarebbe bisogno di un passaggio in Consiglio comunale, anche se è facile immaginare che Sala voglia comunque compiere questo passo. In ogni caso, i tempi causa pandemia si sono allungati".