Stadio, tappa fondamentale per Inter e Milan: relazione conclusiva sul dibattito pubblico

Inter e Milan continuano il percorso per arrivare alla costruzione del nuovo impianto. Oggi un nuovo appuntamento per mettere fine al dibattito pubblico.

"Il futuro del nuovo stadio di Milano passa oggi da una tappa significativa: alle 12, nella Sala Brigida di Palazzo Marino, verrà presentata la relazione conclusiva del dibattito pubblico su San Siro e sul progetto del nuovo impianto al quale lavorano Inter e Milan dal 2019. A illustrare temi, proposte e istanze del confronto durato quaranta giorni (per dieci incontri) sarà Andrea Pillon, coordinatore del dibattito: tutti i cittadini che vorranno seguire potranno collegarsi in streaming sulla pagina Facebook del dibattito. I prossimi passi saranno fondamentali perché l’iter per il nuovo San Siro possa proseguire senza intoppi: entro due mesi sarà prodotto il dossier finale, che non è vincolato a ciò che è emerso nel dibattito e servirà per il via libera definitivo. Poi, all’inizio del 2023, si passerà al progetto esecutivo e, se tutto filerà liscio, all’apertura dei cantieri nel primo semestre del 2024", spiega La Gazzetta dello Sport.