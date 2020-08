Stadio, Gazidis: “Sarà un faro per il calcio in Italia e in Europa”. Scaroni: “Gli incassi…”

Da una parte il passato glorioso di San Siro e dall’altro il desiderio di futuro di Milan e Inter. Ne hanno parlato con il Daily Mail i dirigenti dei due club impegnati con la progettazione del nuovo stadio. Da una parte le dichiarazioni di Antonello, ad nerazzurro e dall’altra quelle del CEO del Milan Gazidis e del presidente rossonero Scaroni. Qui raccogliamo le dichiarazioni rilasciate dai dirigenti milanisti al noto quotidiano inglese:

GAZIDIS – «San Siro è uno stadio iconico. In quell’impianto c’è una storia della quale abbiamo molto rispetto. Ma il modo migliore per onorare quella storia è creare un futuro importante per il club, un futuro che possa coinvolgere la prossima generazione di tifosi. San Siro non è attrezzato per quel futuro. Mancano molte strutture all’interno, anche di base come i bagni. Devono essere migliorate le strutture anche per i tifosi disabili. Facciamo molto in quel senso ma le condizioni di accesso possono essere migliori. Ristrutturare San Siro? Finiremmo probabilmente per spendere tanto e avere uno stadio neanche lontanamente buono come potrebbe essere una nuova struttura. E finirebbe per essere uno stadio irriconoscibile rispetto alla struttura attuale. C’è la possibilità di costruire insieme un nuovo stadio che non sarà solo un faro per il calcio italiano, ma uno dei migliori, anzi, il migliore tra gli stadi europei. Il motivo per il quale lo dico è perché è uno stadio che sarà costruito in condivisione tra due club della stessa città e ci permette di fare cose che non si vedono da nessuna altra parte. È davvero una situazione unica avere due club così grandi in una città così grande, una città così internazionale dove il calcio è davvero l’esperienza sociale e culturale dominante. Fare questo insieme ci consente davvero di costruire uno stadio che sarà leader nel mondo. Devono coincidere tutta una serie di cose per realizzare questo progetto. Lo stadio per la nostra società è un elemento fondamentale ma non è l’unica cosa che dobbiamo fare. Non mi piace fare grandi promesse, questo è un viaggio intrapreso ma tutti i pezzi devono andare al loro posto e nella giusta direzione».

SCARONI – Nella stessa intervista anche le parole del presidente del Milan, Scaroni: «I club europei con cui competono Milan e Inter guadagnano oltre 100 milioni di euro di entrate dal loro stadio. Come si può competere in un mondo nel quale il fair play finanziario se non hai le stesse entrate? Dal mio punto di vista, quello che mi piace di San Siro è che hai una buona visuale del campo, ma tutto il resto è piuttosto negativo e antiquato. Abbiamo poche stanze da destinare ad esempio alla regina se venisse a vedere una partita. Se da quando è stato introdotto il FFP avessimo incassato 70 mln in più dei 34 mln che guadagniamo all’anno, moltiplicati per cinque da quando sono arrivato al Milan avremmo avuto 350 mln aggiuntivi di ricavi. Non so cosa avrebbe potuto fare Elliott con queste cifre ma questo è il carburante che serve a migliorare la squadra».

(Fonte: Daily Mail)