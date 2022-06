CorSera – Stadio, Sesto e Milano: i due progetti in parallelo. Per il dibattito pubblico…

La questione stadio resta aperta. In particolare i tempi lunghi per la costruzione del nuovo impianto nella zona di San Siro ha fatto in modo che Inter e Milan prendessero in considerazione soluzioni diverse. Come quella di costruire la nuova struttura a Sesto. Il Corriere della Sera spiega che le due ipotesi restano entrambi aperte "con una concretezza sempre maggiore del nuovo stadio a Sesto, soprattutto per l’«alleanza» americana entro la quale si sono sviluppate le interlocuzioni tra la nuova proprietà rossonera, RedBird, e la Hines, proprietaria del terreno fuori Milano (dove uomini del nuovo padrone del Milan sono andati a studiare l’area). Dunque i due progetti viaggiano in parallelo", si legge sull'edizione milanese del quotidiano.