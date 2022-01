Zhang, priorità stadio e rinnovi dirigenza. “Massimo riserbo sulle trattative per il club”

Il presidente dell'Inter è arrivato in Italia e dovrà affrontare alcuni temi importanti per il club, ma non si parlerà del futuro societario

"Il presidente assisterà almeno ai match contro la Lazio di domani e alla Supercoppa di mercoledì, ma sistemerà soprattutto le questioni più urgenti, come il rinnovo dei contratti dell'ad Marotta, del ds Ausilio e del suo vice Baccin. La presenza di Zhang in sede sarà l'occasione per fare il punto della situazione con tutte le aree della società e per verificare in particolare il progetto "nuovo San Siro". Fermo restando che da Nanchino o da Los Angeles negli ultimi mesi ha parlato quotidianamente con i suoi dirigenti. Aggiornarli sulla vicenda della cessione delle quote (maggioranza o minoranza?), portata avanti da Goldman Sachs, e sul primo faccia a faccia con l'americano Daniel E. Strauss non è all'ordine del giorno. In trattative con in ballo cifre a nove zeri vige il massimo riserbo", riporta il Corriere dello Sport.