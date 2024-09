Passano gli anni, ma la questione stadio rimane ancora irrisolta per Inter e Milan: l'ultimo incontro con il Beppe Sala, sindaco del comune di Milano, non ha portato novità, fra chi spera ancora di costruire un nuovo impianto e chi spinge per la riqualificazione di San Siro. Giovanni Ferretti De Luca, sindaco di Rozzano, spera ancora di poter ospitare le gare interne dei nerazzurri. Queste le sue parole, riportate dall'edizione milanese de Il Giornale: "L'opzione A è sempre stata lo stadio a Milano, ma anche l'ipotesi di un impianto a Rozzano non è tramontata definitivamente. La prelazione per fare lo stadio a Rozzano vale fino a gennaio 2025 e, per quanto ne so io, non mi risulta che abbiano dato comunicazione alla proprietà di voler recedere".